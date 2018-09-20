Чт, 20.09.2018
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  • Расплакался от обиды. Пенсионер получил срок за сорняковый мак на участке

Расплакался от обиды. Пенсионер получил срок за сорняковый мак на участке

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ФОТО: скриншот

Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого в России растения.

В Пермском крае суд приговорил к году условно 64-летнего жителя деревни Мокино. Видео с вынесением приговора опубликовал телеграм-канал Mash.

— Не ожидал я такого никогда. Всё равно обидно, что я стал заложником на своём участке, — сказал дедушка. — Я никогда этим не занимался. У меня одна работа да дом, и всё.

Как отмечается, у мужчины работа, жена-инвалид и огород. Недавно ему завезли на участок новый грунт, и на нём вырос сорняк — мак. У старика не хватает времени и сил на то, чтобы полоть грядки, и поэтому он не обращал внимания на сорняк.

К нему на участок пришли оперативники, вырвали и увезли кусты мака. Через некоторое время мужчине пришла повестка в суд. Изначально обвинители просили приговор на три года с испытательным сроком, но суд дал условно год. Когда мужчине зачитали приговор, он заплакал.

Ранее Лайф рассказывал об уголовном деле в отношении 80-летней жительницы Кургана, у которой на участке обнаружили посевы мака.

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