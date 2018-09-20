Термометры зашкаливают: Виктория Клэй явилась на красную дорожку в платье, которое ничего не скрывает

Прославилась девушка после участия в британской версии шоу «Следующая топ-модель» и сразу же получила прозвище «Английская роза». Вики решила не упускать свой шанс и сразу после того, как к ней пришла известность, принялась эпатировать публику, чтобы не выпадать из поля зрения прессы.