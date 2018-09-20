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  • Термометры зашкаливают: Виктория Клэй явилась на красную дорожку в платье, которое ничего не скрывает

Термометры зашкаливают: Виктория Клэй явилась на красную дорожку в платье, которое ничего не скрывает

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Victoria Clay arriving for the Revlon x Adwoa Aboah photocall held at Jack Solomons Club, Soho, London.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Британской модели Виктории Клэй не привыкать к вспышкам фотокамер. Скромницей ее тоже не назовешь, пишет dailystar.co.uk.

Прославилась девушка после участия в британской версии шоу «Следующая топ-модель» и сразу же получила прозвище «Английская роза». Вики решила не упускать свой шанс и сразу после того, как к ней пришла известность, принялась эпатировать публику, чтобы не выпадать из поля зрения прессы.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Ее выход на красную дорожку Revlon x Adwoa Aboah в рамках Недели моды в Лондоне стал очередным доказательством. Для мероприятия Виктория выбрала черное платье с неприлично глубоким декольте и очень высоким вырезом.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

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