Термометры зашкаливают: Виктория Клэй явилась на красную дорожку в платье, которое ничего не скрывает
20 сентября 2018, 11:36
Британской модели Виктории Клэй не привыкать к вспышкам фотокамер. Скромницей ее тоже не назовешь, пишет dailystar.co.uk.
Прославилась девушка после участия в британской версии шоу «Следующая топ-модель» и сразу же получила прозвище «Английская роза». Вики решила не упускать свой шанс и сразу после того, как к ней пришла известность, принялась эпатировать публику, чтобы не выпадать из поля зрения прессы.
Ее выход на красную дорожку Revlon x Adwoa Aboah в рамках Недели моды в Лондоне стал очередным доказательством. Для мероприятия Виктория выбрала черное платье с неприлично глубоким декольте и очень высоким вырезом.