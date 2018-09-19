«Фанерщица!» Брежнева опозорилась во время концерта прямо перед камерой

Популярная певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева попала в неудобную ситуацию во время одного из своих выступлений, пишет TopNews.

В Сети опубликовали видео, снятое на концерте «Звезды Русского Радио». В кадре Брежнева поет песню «Близкие люди», спустившись в зал к зрителям. При этом звезда запуталась в длинной юбке своего наряда и, не удержавшись, рухнула на пол.

Подняться певице помог один из находившихся поблизости охранников. Однако в этот момент исполнительница явно перестала петь, хотя ее голос продолжал разноситься по залу.

После происшествия Брежнева продолжила выступление как ни в чем не бывало, а зрители, судя по всему, тактично сделали вид, что ничего не заметили.