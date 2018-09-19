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  • «Фанерщица!» Брежнева опозорилась во время концерта прямо перед камерой

«Фанерщица!» Брежнева опозорилась во время концерта прямо перед камерой Смотрите видео!

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3192021 09/12/2017 Singer Vera Brezhneva performs during the tribute to Filipp Kirkorov on his 50th birthday at the 2017 New Wave international contest of young pop singers in Sochi. Nina Zotina/Sputnik

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

В Сети появилось видео конфуза, в который попала популярная исполнительница.

Популярная певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева попала в неудобную ситуацию во время одного из своих выступлений, пишет TopNews.

В Сети опубликовали видео, снятое на концерте «Звезды Русского Радио». В кадре Брежнева поет песню «Близкие люди», спустившись в зал к зрителям. При этом звезда запуталась в длинной юбке своего наряда и, не удержавшись, рухнула на пол.

Подняться певице помог один из находившихся поблизости охранников. Однако в этот момент исполнительница явно перестала петь, хотя ее голос продолжал разноситься по залу.

После происшествия Брежнева продолжила выступление как ни в чем не бывало, а зрители, судя по всему, тактично сделали вид, что ничего не заметили.

Ранее TopNews писал о том, что Вера Брежнева разочаровала поклонников развратным фото в Instagram, а интернет-пользователи в свою очередьь пришли в восторг от фотографий в бикини 17-летней дочери певицы - Сони Киперман, которая по мнению поклонников уже затмевает своей красотой знаменитую маму.

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