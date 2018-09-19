«Фанерщица!» Брежнева опозорилась во время концерта прямо перед камерой

В Сети появилось видео конфуза, в который попала популярная исполнительница.
Популярная певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева попала в неудобную ситуацию во время одного из своих выступлений, пишет TopNews.
В Сети опубликовали видео, снятое на концерте «Звезды Русского Радио». В кадре Брежнева поет песню «Близкие люди», спустившись в зал к зрителям. При этом звезда запуталась в длинной юбке своего наряда и, не удержавшись, рухнула на пол.
Подняться певице помог один из находившихся поблизости охранников. Однако в этот момент исполнительница явно перестала петь, хотя ее голос продолжал разноситься по залу.
После происшествия Брежнева продолжила выступление как ни в чем не бывало, а зрители, судя по всему, тактично сделали вид, что ничего не заметили.
Ранее TopNews писал о том, что Вера Брежнева разочаровала поклонников развратным фото в Instagram, а интернет-пользователи в свою очередьь пришли в восторг от фотографий в бикини 17-летней дочери певицы - Сони Киперман, которая по мнению поклонников уже затмевает своей красотой знаменитую маму.