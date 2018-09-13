Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о певице

Отец певицы рассказал, когда выйдет картина. По словам Владимира Фриске, это будет первый художественный фильм о его дочери. Предполагается, что в главной роли появится Наташа, сестра звезды.
Несколько месяцев назад отец Жанны, Владимир Фриске сообщил о том, что снимает фильм, посвященный дочери. Средства сценаристу выделила ее семья. Отец певицы перечислял деньги в Германию 2-3 тысячи евро в месяц, передает Starhit.
«Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину. Он родом из Риги, сейчас живет в Германии, пишет сценарии для западных компаний, работал и с Голливудом. Он хорошо знал Жанну, общался с ней. Геннадий еще при жизни Жанны писал о ней книгу, собирал сведения, беседовал с ней и ее подругами. Книгу о Жанне он планирует выпустить одновременно с фильмом. Возможно, он же будет и режиссером. Геннадий берет на себя и организацию проката будущего фильма — его покажут не только в России, но и в Европе», — рассказал отец Жанны.
Пока что Владимир Фриске ведет переговоры с разными телеканалами, которые бы согласились показать картину. В финансировании проекта также готов помочь спонсор, который уважал Жанну.
Съемки фильма стартуют в 2018 году. Как признался Владимир Борисович, его дочь Наташа сыграет Жанну.
«Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли», — поделился Фриске.