Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о певице

«Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину. Он родом из Риги, сейчас живет в Германии, пишет сценарии для западных компаний, работал и с Голливудом. Он хорошо знал Жанну, общался с ней. Геннадий еще при жизни Жанны писал о ней книгу, собирал сведения, беседовал с ней и ее подругами. Книгу о Жанне он планирует выпустить одновременно с фильмом. Возможно, он же будет и режиссером. Геннадий берет на себя и организацию проката будущего фильма — его покажут не только в России, но и в Европе», — рассказал отец Жанны.