Чт, 13.09.2018
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  • Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о певице

Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о певице

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Жанна Фриске

ФОТО: jeannefriske.com

Отец певицы рассказал, когда выйдет картина. По словам Владимира Фриске, это будет первый художественный фильм о его дочери. Предполагается, что в главной роли появится Наташа, сестра звезды.

Несколько месяцев назад отец Жанны, Владимир Фриске сообщил о том, что снимает фильм, посвященный дочери. Средства сценаристу выделила ее семья. Отец певицы перечислял деньги в Германию 2-3 тысячи евро в месяц, передает Starhit.

«Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину. Он родом из Риги, сейчас живет в Германии, пишет сценарии для западных компаний, работал и с Голливудом. Он хорошо знал Жанну, общался с ней. Геннадий еще при жизни Жанны писал о ней книгу, собирал сведения, беседовал с ней и ее подругами. Книгу о Жанне он планирует выпустить одновременно с фильмом. Возможно, он же будет и режиссером. Геннадий берет на себя и организацию проката будущего фильма — его покажут не только в России, но и в Европе», — рассказал отец Жанны.

Пока что Владимир Фриске ведет переговоры с разными телеканалами, которые бы согласились показать картину. В финансировании проекта также готов помочь спонсор, который уважал Жанну.

Съемки фильма стартуют в 2018 году. Как признался Владимир Борисович, его дочь Наташа сыграет Жанну.

Наталья Фриске

ФОТО: Instagram

«Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли», — поделился Фриске.

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