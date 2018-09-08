Сергею Шнурову разрешили нарушить правила шоу «Голос»

— Что касается и Вакуленко, и Шнурова — люди талантливые. Но, как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся, — вообще их тексты, их разговоры на публике. Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится, — комментировал состав жюри "Голоса" замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ России Александр Щипков.