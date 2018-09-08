Сергею Шнурову разрешили нарушить правила шоу «Голос»

В новом сезоне проекта "Голос" сменились наставники: к Басте, который уже имеет опыт работы в жюри, присоединились Сергей Шнуров, Ани Лорак и Константин Меладзе, передает Лайф.
— Что касается и Вакуленко, и Шнурова — люди талантливые. Но, как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся, — вообще их тексты, их разговоры на публике. Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится, — комментировал состав жюри "Голоса" замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ России Александр Щипков.
Сам Шнуров доволен новой ролью.
Могу сказать, что мне всё нравится. Я думал, будет зануднее. Но то ли благодаря собственному чувству юмора, то ли благодаря прекрасной команде тренеров, однако я чувствую себя в кресле наставника как в своей тарелке. Заранее даже не интересовался, кто будет сидеть рядом. Но сейчас я просто счастлив, что это оказались именно эти люди, — поделился Шнуров.