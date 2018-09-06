Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна

Звездный адвокат Сергей Жорин объявил, что Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все совместно нажитое с Евгением Петросяном имущество. При этом Жорин подчеркнул, что именно Степаненко запросила наложить арест на имущество, но потом сама же отказалась исполнять соответствующее решение суда.

Защитник Петросяна высказал мнение, что юмористка передумала разводиться и теперь намеренно затягивает процесс, передает РЕН ТВ. Жорин сделал вывод, что такой тактикой она пытается заставить Петросяна отказаться от развода или согласиться на ее имущественные требования.

Кстати, насчет имущества. По словам Жорина, Степаненко претендует на большую его часть, при этом Петросяну практически ничего не оставляя. Он привел пример: из 12 квартир Елена намерена оставить Евгению только две, причем одна из них находится не в Москве. А еще, по словам адвоката, юмористка хочет забрать все культурные ценности и предметы антиквариата, а также все деньги на счетах, передает Telegram-канал Life.Shot.