47-летняя Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после вторых родов

Вскоре после того, как Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз, журналисты выяснили, что она будет вести фестиваль «Новая волна». Многие интернет-пользователи были поражены тем, что жена хоккеиста намерена вернуться к работе всего спустя несколько недель после появления на свет долгожданной дочери Марии.