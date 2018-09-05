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  • 47-летняя Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после вторых родов

47-летняя Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после вторых родов Глазам не верим!

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ФОТО: Instagram

В середине августа Лера Кудрявцева родила дочь Марию. Спустя всего несколько недель ведущая вернулась к работе и приехала в Сочи. Гости открытия «Новой волны» были поражены внешним видом молодой мамы, пишет Woman.

Вскоре после того, как Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз, журналисты выяснили, что она будет вести фестиваль «Новая волна». Многие интернет-пользователи были поражены тем, что жена хоккеиста намерена вернуться к работе всего спустя несколько недель после появления на свет долгожданной дочери Марии.

 

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Поклонники Леры предполагали, что она в рекордные сроки вернется в форму, поэтому сможет блеснуть на открытии «Новой волны». Фанаты Кудрявцевой оказались правы. В первый день фестиваля ведущая приковала к себе всеобщее внимание своим платьем, щедро украшенным перьями.

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