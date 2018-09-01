Полина Гагарина зажигательно станцевала в красном мини

1 сентября 2018, 14:20
31-летняя Полина Гагарина выложила в свой микроблог короткий ролик, на котором зажигательно танцует в ярком мини-платье, пишет Леди.Mail.ru.
Полина сообщила: "Меня затащили участвовать в конкурс танцевальный! Ну, старушка и не растерялась и, так сказать, тряхнула всем, что есть. Танец экспромт, вихрь, порыв!"
Многие поклонники восхитились танцевальными движениями артистки и в очередной раз отметили ее стройную фигуру и сексуальное мини-платье. К слову, Полина написала, что автором наряда является российский дизайнер Александр Терехов.
Отметим, что внешность и фигуру Полины часто обсуждают в Сети, а певица регулярно выкладывает в свой микроблог снимки в откровенных нарядах и купальниках.