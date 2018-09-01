Полина Гагарина зажигательно станцевала в красном мини

Полина сообщила: "Меня затащили участвовать в конкурс танцевальный! Ну, старушка и не растерялась и, так сказать, тряхнула всем, что есть. Танец экспромт, вихрь, порыв!"

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Aug 31, 2018 at 5:34am PDT

Многие поклонники восхитились танцевальными движениями артистки и в очередной раз отметили ее стройную фигуру и сексуальное мини-платье. К слову, Полина написала, что автором наряда является российский дизайнер Александр Терехов.

Отметим, что внешность и фигуру Полины часто обсуждают в Сети, а певица регулярно выкладывает в свой микроблог снимки в откровенных нарядах и купальниках.