Сб, 1.09.2018
Видео: открытие уже совсем скоро! Вот каким будет парк развлечений с колесом обозрения на крыше в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Полина Гагарина зажигательно станцевала в красном мини

Полина Гагарина зажигательно станцевала в красном мини

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полина Гагарина

ФОТО: SCANPIX

31-летняя Полина Гагарина выложила в свой микроблог короткий ролик, на котором зажигательно танцует в ярком мини-платье, пишет Леди.Mail.ru.

Полина сообщила: "Меня затащили участвовать в конкурс танцевальный! Ну, старушка и не растерялась и, так сказать, тряхнула всем, что есть. Танец экспромт, вихрь, порыв!"

 

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

Многие поклонники восхитились танцевальными движениями артистки и в очередной раз отметили ее стройную фигуру и сексуальное мини-платье. К слову, Полина написала, что автором наряда является российский дизайнер Александр Терехов.

Отметим, что внешность и фигуру Полины часто обсуждают в Сети, а певица регулярно выкладывает в свой микроблог снимки в откровенных нарядах и купальниках.

 

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ