Многие этого ждали! Малахов шокировал снимком с малышом

Новый снимок телеведущего Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим ребенком нянчится шоумен.
Журналист опубликовал в своем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимает миловидного грудничка.
«Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Все подробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале Россия 1», – написал он под снимком.
Большинство фолловеров решили, что в следующем выпуске шоумен планирует представить сына общественности. Они принялись гадать, на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу Наталью Шкулеву.
Однако были и те, кто не поверил, что Андрей станет тащить своего сына в студию. Ведь шоумен и его супруга тщательно скрывают своего девятимесячного наследника Александра от посторонних глаз. Интернет-пользователи предположили, что малыш – внук актрисы Марии Шукшиной.