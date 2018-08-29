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  • Многие этого ждали! Малахов шокировал снимком с малышом

Многие этого ждали! Малахов шокировал снимком с малышом ФОТО

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MOSCOW, RUSSIA. JULY 3, 2015. TV presenter Andrei Malakhov attends the opening of the 2015 Flower festival at Moscow's GUM department store. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Новый снимок телеведущего Андрея Малахова в соцсетях вызвал жаркие споры. Фолловеры гадают, с чьим ребенком нянчится шоумен.

Журналист опубликовал в своем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимает миловидного грудничка.

«Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Все подробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале Россия 1», – написал он под снимком.

 

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Большинство фолловеров решили, что в следующем выпуске шоумен планирует представить сына общественности. Они принялись гадать, на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу Наталью Шкулеву.

Однако были и те, кто не поверил, что Андрей станет тащить своего сына в студию. Ведь шоумен и его супруга тщательно скрывают своего девятимесячного наследника Александра от посторонних глаз. Интернет-пользователи предположили, что малыш – внук актрисы Марии Шукшиной. 

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