Многие этого ждали! Малахов шокировал снимком с малышом

Журналист опубликовал в своем Instagram снимок из студии собственной программы. Андрей бережно прижимает миловидного грудничка.

«Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали. Все подробности сегодня в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале Россия 1», – написал он под снимком.

A post shared by @malakhov007 on Aug 28, 2018 at 11:07pm PDT

Большинство фолловеров решили, что в следующем выпуске шоумен планирует представить сына общественности. Они принялись гадать, на кого больше похож малыш – на телеведущего или его супругу Наталью Шкулеву.