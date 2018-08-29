Охранная фирма показала, какие бравые парни будут спасать Таллинн от молодежных банд (ФОТО)
29 августа 2018, 12:13
Таллиннская городская управа обратилась к охранной фирме USS Security за помощью в обеспечении порядка в саду Канути.
Охранная фирма не может в полной мере выполнять функции полиции при обеспечении общественного порядка, но появление охранников в форме точно уменьшит вероятность возникновения конфликтов. Охранники USS Security умеют предотвращать и при необходимости решать конфликтные ситуации и действовать в случае необходимости.
Напомним, что в последние месяцы в Таллинне участились случаи нападения молодежных банд на жителей города. Властям пришлось отреагировать на ситуацию.
Эта публикация сопровождена снимками охранников, которые будут следить за общественным порядком! Внушают доверие, не правда ли?