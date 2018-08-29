Ср, 29.08.2018
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Охранная фирма показала, какие бравые парни будут спасать Таллинн от молодежных банд (ФОТО)

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ФОТО: USS Security Eesti

Таллиннская городская управа обратилась к охранной фирме USS Security за помощью в обеспечении порядка в саду Канути. 

Охранная фирма не может в полной мере выполнять функции полиции при обеспечении общественного порядка, но появление охранников в форме точно уменьшит вероятность возникновения конфликтов. Охранники USS Security умеют предотвращать и при необходимости решать конфликтные ситуации и действовать в случае необходимости. 

Напомним, что в последние месяцы в Таллинне участились случаи нападения молодежных банд на жителей города. Властям пришлось отреагировать на ситуацию. 

Эта публикация сопровождена снимками охранников, которые будут следить за общественным порядком! Внушают доверие, не правда ли? 

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