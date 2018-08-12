Вот почему люди, у которых есть сестры, лучше и счастливее остальных

Если у вас есть сестра, то вам хорошо знаком такой сценарий: вы деретесь и ссоритесь, а затем миритесь и делитесь секретами между собой, передает Lifter.
Возможно, вас раздражало то, что приходится жить и расти вместе с сестрой. Но несмотря на это, наука вынесла такой вердикт: сестра помогла вам стать лучшим человеком, пишет Positive Outlooks.
В 2010 году в Университете Бригама Янга, США, проводилось исследование, которое должно было помочь лучше раскрыть этот вопрос. Его результаты были опубликованы в журнале Family Psychology. Выяснилось, что наличие сестрызначительно улучшает психическое и эмоциональное здоровье ребенка.
В указанном исследовании принимали участие 395 семей, в которых жили братья и сестры в возрасте от 11 до 14 лет.
Ученые выяснили, что независимо от постоянных перепалок, наличие сестры положительно влияет на ребенка. Алекс Дженсен, один из авторов исследования, подчеркнул:
Даже конфликт между братьями и сестрами, если только он незначительный, способствует здоровому развитию детей.
Вот четыре преимущества, которые вы обретаете, если у вас есть сестра:
1. Наличие сестры улучшает вашу самооценку и психическое здоровье. Сестра помогает вам избегать чувства одиночества, вины, страха и застенчивости. Также она не позволяет вам ощущать себя нелюбимым. Причем не важно, насколько большая у вас с ней разница в возрасте.
2. Сестра делает вас более щедрым и добрым человеком. Благодаря ей вы начинаете лучше себя вести и понимаете, что такое самоотверженность и сопереживание.
. Когда вы ссоритесь со своей сестрой (или даже с братом), вы учитесь регулировать и контролировать свои эмоции. Лаура Падилья-Уокер, ведущий автор исследования и профессор в Университете Бригама Янга, рассказала:
Если братья и сестры ссорятся, они должны контролировать эмоции. Такому важному навыку обязательно нужно научиться, потому что он пригодится в жизни.
4. Сестра помогает вам находить выход из конфликтной ситуации. Она учит вас состраданию и заботе. Если вы когда-то ссорились и мирились со своей сестрой, то сможете лучше справляться с тяжелыми ситуациями во взрослой жизни.
А если у вас есть младшая сестра, которая нуждается в вашем наставничестве и защите, – вы знаете, что такое забота и сострадание к другим людям.
Эти черты помогут вам в дальнейшем решать конфликты в собственной семье.
В Университете Ольстера проводилось еще одно исследование. В его результате выяснилось, что сестры сближают детей и они больше общаются между собой. Согласно исследованию, если в семье есть девочка, то дети охотнее вступают в разговор.
Если у мальчика есть сестра, он сможет лучше понимать женщин и общаться с ними. И наоборот, если у девочки есть брат, она будет лучше понимать мужчин.
То же исследование при Университете Ольстера показало, что люди, у которых есть сестры, чувствуют себя более целеустремленными и самостоятельными.