Вот почему люди, у которых есть сестры, лучше и счастливее остальных

Возможно, вас раздражало то, что приходится жить и расти вместе с сестрой. Но несмотря на это, наука вынесла такой вердикт: сестра помогла вам стать лучшим человеком, пишет Positive Outlooks.

В 2010 году в Университете Бригама Янга, США, проводилось исследование, которое должно было помочь лучше раскрыть этот вопрос. Его результаты были опубликованы в журнале Family Psychology. Выяснилось, что наличие сестрызначительно улучшает психическое и эмоциональное здоровье ребенка.

В указанном исследовании принимали участие 395 семей, в которых жили братья и сестры в возрасте от 11 до 14 лет.

Ученые выяснили, что независимо от постоянных перепалок, наличие сестры положительно влияет на ребенка. Алекс Дженсен, один из авторов исследования, подчеркнул:

Даже конфликт между братьями и сестрами, если только он незначительный, способствует здоровому развитию детей.

Вот четыре преимущества, которые вы обретаете, если у вас есть сестра:

1. Наличие сестры улучшает вашу самооценку и психическое здоровье. Сестра помогает вам избегать чувства одиночества, вины, страха и застенчивости. Также она не позволяет вам ощущать себя нелюбимым. Причем не важно, насколько большая у вас с ней разница в возрасте.

2. Сестра делает вас более щедрым и добрым человеком. Благодаря ей вы начинаете лучше себя вести и понимаете, что такое самоотверженность и сопереживание.

. Когда вы ссоритесь со своей сестрой (или даже с братом), вы учитесь регулировать и контролировать свои эмоции. Лаура Падилья-Уокер, ведущий автор исследования и профессор в Университете Бригама Янга, рассказала:

Если братья и сестры ссорятся, они должны контролировать эмоции. Такому важному навыку обязательно нужно научиться, потому что он пригодится в жизни.

4. Сестра помогает вам находить выход из конфликтной ситуации. Она учит вас состраданию и заботе. Если вы когда-то ссорились и мирились со своей сестрой, то сможете лучше справляться с тяжелыми ситуациями во взрослой жизни.

А если у вас есть младшая сестра, которая нуждается в вашем наставничестве и защите, – вы знаете, что такое забота и сострадание к другим людям.

Эти черты помогут вам в дальнейшем решать конфликты в собственной семье.

В Университете Ольстера проводилось еще одно исследование. В его результате выяснилось, что сестры сближают детей и они больше общаются между собой. Согласно исследованию, если в семье есть девочка, то дети охотнее вступают в разговор.

Если у мальчика есть сестра, он сможет лучше понимать женщин и общаться с ними. И наоборот, если у девочки есть брат, она будет лучше понимать мужчин.