Нельзя идти у эмоций на поводу! Гороскоп на 12 августа

Нельзя идти у эмоций на поводу: те, кто способен руководствоваться логикой, смогут избежать многих неприятностей. Важна разборчивость в контактах, нежелательно иметь дело с сомнительными особами и связывать себя долгосрочными обязательствами. Вести доверительные беседы стоит лишь с давними знакомыми, надежными друзьями.

Овен

У Овнов могут возникнуть финансовые трудности, и представители данного знака едва ли спокойно отнесутся к переменам в данной сфере. Придется отказаться от некоторых расходов, отложить исполнение давних желаний. Вы можете чувствовать себя несправедливо наказанными, обиженными. Постарайтесь совладать с эмоциями и ищите утешения в труде – неподдельный энтузиазм будет щедро вознагражден, и вскоре дела пойдут на лад.

В личной жизни время для бездействия и рефлексии тоже не самое подходящее. Вы давно определились со своими желаниями, так начинайте работать над их исполнением: страдания не пропадут даром.

Телец

Тельцам предстоит искать ответы на непростые вопросы, однако сегодня у представителей данного знака вполне достаточно энергии для того, чтобы справиться с любыми трудностями. Возможно появление новых идей, перспективных проектов. Помните, что наиболее важные задачи нужно решать самостоятельно, сотрудничество же будет плодотворным лишь в том случае, если позицию лидера займете вы.

Не исключены споры с руководством или старшими членами семьи – ваше стремление к независимости не всеми, к сожалению, будет встречено благосклонно. Найти общий язык с любимым человеком смогут Тельцы, готовые прислушаться к своей интуиции, принять во внимание эмоциональную составляющую отношений.

Близнецы

Близнецы сегодня о покое могут только мечтать: представителям данного знака придется решать огромное количество разнообразных проблем, причем не только своих собственных. Помогать стоит только тем, кто об этом просит – остальные сочтут вашу заботу навязчивой и благие намерения могут обернуться неприятностями для всех. Удачный день с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, инвестиции будут выгодными.

Отношения с близкими людьми, довольно напряженные в первой половине дня, будут постепенно улучшаться. С любимым человеком сегодня стоит обсудить планы на будущее: сейчас у вас есть шанс преодолеть разногласия, которые становятся все более значительными.

Рак

День неоднозначный, но связанный с весьма значительными и приятными переменами в личной жизни. Одних представителей знака ожидают многообещающие знакомства, других – примирения после ссоры. Этот день идеально подходит для восстановления прерванных отношений; вы проанализировали свои ошибки, и едва ли повторите их снова, оставили в прошлом обиды и, главное, поняли, чего действительно хотите.

В деловой сфере ситуация складывается скорее неблагоприятная: придется менять планы и приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам. Возможны конфликты с руководством, разногласия с коллегами. Финансовая ситуация значительно не изменится.

Лев