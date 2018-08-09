Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой

Бузову определенно нельзя назвать лентяйкой. Она постоянно занята. С 2008 года Ольга и в дождь, и в стужу ведет "Дом-2". Правда это занятие скорее можно назвать хобби нежели работой. Как сообщил шоумен Рустам Солнцев, артистка получает там всего 500-600 тысяч рублей в месяц, что в сравнении с ее другими доходами кажется сущим пустяком. По самым скромным подсчетам в год телеведущая получает на телестройке чуть более 60 миллионов.

Еще одним источником заработка для Ольги является аккаунт в Instagram. На звезду подписано более 13 миллионов человек. Как сообщил агент Бузовой Соня Агаева, рекламный пост в микроблоге артистки будет стоить коммерсантам 300 тысяч, а упоминание в Stories обойдется на 100 тысяч дешевле. Получается, что в год только в этой соцсети Бузова зарабатывает около 75 миллионов рублей.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 6, 2018 at 10:00am PDT

Также поющая телеведущая ведет очень активную гастрольную деятельность. В месяц она дает примерно по восемь концертов, и за каждый получает гонорар в размере полутора миллионов рублей – это 144 миллиона в год.