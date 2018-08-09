Сегодня интуиция может вас подвести! Гороскоп на 9 августа

Лев

Особых поводов для жалоб у Львов не будет. Хотя судьба не торопится преподнести вам свои дары на блюдечке с какой бы то ни было каемочкой, добиться желаемого можно – просто нужно действовать, и действовать решительно. Сегодня инициатива поощряется, равно как и готовность к нетривиальным поступкам, использованию оригинальных методов. Даже к самым обычным делам и типичным ситуациям можно подойти с неожиданной стороны, увеличив тем самым свои шансы на успех.

Лучше быть экстравагантным, чем банальным – это несложное правило пригодится вам сегодня при взаимодействии с окружающим миром. Желательно также быть искренним хотя бы с собой: так будет гораздо легче получить то, что вам нужно.

Дева

Девы, это ваш день. Он действительно будет очень удачным, легким и многообещающим – даже не сомневайтесь! Сегодня судьба готова вознаградить вас за труды, причем вознаградить щедро. Радость от того, что усилия не пропали даром, лишь дополняет чрезвычайно благоприятную картину. Успехи возможны практически в любой сфере, причем порой они будут даже для вас совершенно неожиданными: открываются новые возможности и таланты, появляются блестящие идеи.

Прекрасный день для общения, любых встречи и контактов. Сильно и неотразимо ваше обаяние, к тому же вас окружают достойные люди, с которыми приятно и интересно иметь дело – стоит ли удивляться новым знакомствам и романтическим увлечениям? Постарайтесь использовать все возможности, которые вам представятся, не тратьте время зря.

Весы

Во многих начинаниях вам сопутствует удача, особенно легко справляться с делами, которые были запланированы и продуманы до мелочей заранее. Многим представителям знака этот день даст повод гордиться своей предусмотрительностью и осторожностью, для других же послужит уроком и доказательством того, что легкомыслие порой совершенно неуместно.

Это день достойных поступков, правильных решений, достижений, которыми вы сможете гордиться. Он отлично подходит для борьбы с собственными недостатками, формирования полезных привычек. Появляется возможность изменить любовные, дружеские и семейные отношения так, чтобы они стали более комфортными для всех участников.

Скорпион

Всем день хорош, лишь жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, так что Скорпионам стоит себя поберечь, утомительные занятия отложить, а о здоровье позаботиться. Наградой за выполнение этих несложных советов будут удача в делах, приятные впечатления и греющие душу отношения с близкими людьми.

Сегодня вы можете позволить себе кое-какие капризы и слабости, и не сомневаться в том, что близкие окружат вас заботой. Скорпионы, готовые довольствоваться маленькими радостями и не менять синицу в руках на журавля в небе, будут вполне довольны и собой, и окружающими.

Стрелец