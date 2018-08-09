Сегодня интуиция может вас подвести! Гороскоп на 9 августа

Благоприятный и удачный день, события которого положат начало важным переменам в жизни. Главное – не слишком торопиться при принятии решений и шаги совершать обдуманные. Звезды советуют не забывать о логике: интуиция говорит вещи весьма приятные, но, увы, от реальности далекие. День подходит для обсуждения серьезных вопросов, решения личных и общественных проблем, пишет Дворец.
Стремление к основательности, стабильности, отличает сегодня и дружеские, и семейные, и романтические отношения. Люди не склонны давать необдуманные обещания, связывать себя обязательствами, не взвесив все «за» и «против»; возможно, страстных признаний и красивых слов сегодня прозвучит маловато, но и напрасных надежд день не принесет.
Овен
Чрезвычайно удачный день: позитивные тенденции выражены ярко, влияние их Овны ощущают во всех сферах жизни. Вы способны добиться всего, чего захотите, и даже особенных усилий для этого прикладывать не придется. Отдых будет приятным, работа – интересной и плодотворной, общение – увлекательным. Ваши достоинства не остаются незамеченными; день отлично подходит для встречи с особой, вызывающей у вас особую симпатию.
Под благотворным влиянием звезд Овны явно меняются к лучшему: сегодня они более обычного последовательны в своих действиях, не столь импульсивны и вспыльчивы, как обычно. Эти метаморфозы не останутся незамеченными в семейном и дружеском кругу, поэтому для общения день подходит идеально.
Телец
Дела идут неплохо, порадует возможность осуществить давние планы и приступить к реализации новых, недавно появившихся идей. Влияние позитивных тенденций можно охарактеризовать как умеренное, но Тельцы наверняка найдут возможность использовать его максимально, поэтому в целом день пройдет приятно и результаты принесет ощутимые.
Более ярко, чем обычно, сегодня выражены настойчивость и упрямство; если кто-то усомнится в правильности ваших взглядов на жизнь, вы постараетесь переубедить оппонента, даже если на это придется потратить целый день. Постарайтесь все же не слишком увлекаться спорами: можно найти куда более увлекательные занятия. Особое внимание на этот совет следует обратить Тельцам, которые собираются провести время в компании любимого человека.
Близнецы
Близнецы как будто специально делают все возможное, чтобы испортить день и себе, и окружающим. Видеть представителей данного знака в столь мрачном и даже, можно сказать, упадническом настроении приходится нечасто. Дополняет картину удивительная лень, мешающая осуществить даже те несложные шаги, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему.
Ваша задача – постараться оценить ситуацию объективно, отделить реальные неблагоприятные факторы от собственных страхов и выдумок. Уже после этого станет ясно, что вы не совсем утратили благосклонность звезд. Кроме того, день связан с получением очень полезных советов и рекомендаций, которым вы позже непременно последуете.
Рак
Дела Раков идут неплохо. Кое-что, конечно, могло бы сложиться более удачно, но едва ли сегодня вы захотите горевать об этом. Велика вероятность событий, которые повлияют на вашу жизнь прямо или косвенно, помогут принять верное решение или избежать ошибок. Очень удачен день для покупок, особенно мелких, незапланированных. Путешествующим Ракам стоит обратить внимание на экзотические вещицы: среди пустяковых сувениров вы найдете настоящие сокровища.
И с точки зрения личных отношений день тоже хорош. Вам удастся положить конец намекам и недомолвкам, поговорить с близким человеком открыто и честно, избежав при этом взаимных упреков и претензий. Некоторые представители знака примут решение о разрыве старых связей; жалеть о подобном шаге не придется.
Лев
Особых поводов для жалоб у Львов не будет. Хотя судьба не торопится преподнести вам свои дары на блюдечке с какой бы то ни было каемочкой, добиться желаемого можно – просто нужно действовать, и действовать решительно. Сегодня инициатива поощряется, равно как и готовность к нетривиальным поступкам, использованию оригинальных методов. Даже к самым обычным делам и типичным ситуациям можно подойти с неожиданной стороны, увеличив тем самым свои шансы на успех.
Лучше быть экстравагантным, чем банальным – это несложное правило пригодится вам сегодня при взаимодействии с окружающим миром. Желательно также быть искренним хотя бы с собой: так будет гораздо легче получить то, что вам нужно.
Дева
Девы, это ваш день. Он действительно будет очень удачным, легким и многообещающим – даже не сомневайтесь! Сегодня судьба готова вознаградить вас за труды, причем вознаградить щедро. Радость от того, что усилия не пропали даром, лишь дополняет чрезвычайно благоприятную картину. Успехи возможны практически в любой сфере, причем порой они будут даже для вас совершенно неожиданными: открываются новые возможности и таланты, появляются блестящие идеи.
Прекрасный день для общения, любых встречи и контактов. Сильно и неотразимо ваше обаяние, к тому же вас окружают достойные люди, с которыми приятно и интересно иметь дело – стоит ли удивляться новым знакомствам и романтическим увлечениям? Постарайтесь использовать все возможности, которые вам представятся, не тратьте время зря.
Весы
Во многих начинаниях вам сопутствует удача, особенно легко справляться с делами, которые были запланированы и продуманы до мелочей заранее. Многим представителям знака этот день даст повод гордиться своей предусмотрительностью и осторожностью, для других же послужит уроком и доказательством того, что легкомыслие порой совершенно неуместно.
Это день достойных поступков, правильных решений, достижений, которыми вы сможете гордиться. Он отлично подходит для борьбы с собственными недостатками, формирования полезных привычек. Появляется возможность изменить любовные, дружеские и семейные отношения так, чтобы они стали более комфортными для всех участников.
Скорпион
Всем день хорош, лишь жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, так что Скорпионам стоит себя поберечь, утомительные занятия отложить, а о здоровье позаботиться. Наградой за выполнение этих несложных советов будут удача в делах, приятные впечатления и греющие душу отношения с близкими людьми.
Сегодня вы можете позволить себе кое-какие капризы и слабости, и не сомневаться в том, что близкие окружат вас заботой. Скорпионы, готовые довольствоваться маленькими радостями и не менять синицу в руках на журавля в небе, будут вполне довольны и собой, и окружающими.
Стрелец
Стрельцов ждет очень благоприятный день. Только в том, что касается самочувствия и настроения, звезды оказались не слишком щедрыми на позитивные тенденции, во всем же остальном они позаботились о вас на славу. День отлично подходит как для важных и сложных дел, так и для необременительных, но увлекательных занятий; и поработать, и отдохнуть вы сегодня сможете просто замечательно.
В отношениях с близкими царит гармония, вам не нужно беспокоиться о будущем и вспоминать об ошибках прошлого. Уверенности в себе порой будет маловато, но окружающие не поскупятся на комплименты и прочие высказывания, способствующие ее росту.
Козерог
Очень высок жизненный тонус Козерогов: для представителей данного знака сегодня нет ничего невозможного. Да, кое-где на вашем пути могут возникать преграды, но все они будут или преодолены, или попросту разрушены – энергии и интеллекта вам не занимать. Звезды, однако, советуют не слишком усердствовать в делах и подумать об отдыхе: разнообразные развлечения подарят вам не только приятные эмоции, но и возможность завязать интересные знакомства.
День подходит и для общения с близкими людьми, отношения с которыми складываются гармонично, комфортно. Сильных любовных переживаний звезды вам сегодня не обещают, но встреча с любимым человеком будет приятной.
Водолей
Спокойствие, терпения и снисходительность – вот чего сегодня ждут от Водолеев окружающие. Звезды тоже советуют именно эти качества проявлять в течение дня, который будет весьма непростым. Да, вам придется не раз менять планы, отказываться от осуществления интересных идей из-за других людей, в чем-то жертвовать своими интересами. Но все это останется лишь на уровне мелких неприятностей, до серьезных катастроф и проблем дело не дойдет.
Отношения с любимым человеком не назовешь безоблачными. Однако сейчас становятся явными проблемы, которые необходимо решить – а это значит, что вы поймете, на что стоит обратить внимание, и, возможно, даже план действий сможете составить.
Рыбы
Рыбам не хватает энергии: жизненный потенциал снижен, настроение переменчиво, возможны недомогания. Поэтому день стоит провести спокойно, избегая больших нагрузок и ситуаций, связанных с высоким нервным напряжением. Вы можете позволить себе лениться и бездействовать, тратить время впустую и получать от этого удовольствие – сегодня звезды поощряют праздность.
Впрочем, день также подходит для мелких несложных дел, а также любых занятий, позволяющих реализовать творческий потенциал. Легко будет даваться учеба; вы легко перенимаете чужой опыт, анализируете ошибки, допущенные другими людьми, и делаете верные выводы.