«Волочкова отдыхает!»: Собчак села на шпагат на яхте ФОТО!
6 августа 2018, 10:10
Пользователи социальных сетей уверены, что Собчак своими умениями ничуть не уступает балерине, пишет Лайф.
Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой она находится в любимой позе Анастасии Волочковой — сидя на шпагате.
Акробатические таланты Собчак пришлись по душе её подписчикам, а вот внешний вид телеведущей был подвергнут критике. Касательно того, чем является на самом деле одеяние Ксении Анатольевны, было высказано много самых разных предположений: от смирительной рубашки до элемента маскировки своей беременности.
Собчак в данный момент проводит отпуск на Сардинии вместе со своим мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном.