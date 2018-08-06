«Волочкова отдыхает!»: Собчак села на шпагат на яхте

Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой она находится в любимой позе Анастасии Волочковой — сидя на шпагате.

Акробатические таланты Собчак пришлись по душе её подписчикам, а вот внешний вид телеведущей был подвергнут критике. Касательно того, чем является на самом деле одеяние Ксении Анатольевны, было высказано много самых разных предположений: от смирительной рубашки до элемента маскировки своей беременности.