Фото: неудачный укол испортил лицо Юлии Барановской

«Юля слишком молода и разумна, чтобы прибегать к серьезным вмешательствам пластических хирургов. Но вот с инъекциями красоты она явно переборщила. В верхней части лица все прекрасно. Лоб и область глаз однозначно зафиксированы инъекциями ботокса, но это давно стало нормой у наших звезд. А вот с губами явная проблема», – сказал Dni.Ru пластический хирург Арташес Айрапетян, просмотрев свежие фотографии Барановской.

«Подозреваю, что Юлия хотела добавить объема губам. И ей его добавили, но не совсем удачно. Губы не стали объемными, они выдвинулись вперед и приобрели форму уточки. Это конечно было популярно некоторое время назад у девушек, но не думаю, что Юлия хотела себе такую улыбку», – считает эксперт.

Айрапетян обратил внимание, что телеведущей ярко выраженная скуловая зона. Скорее всего объем скул был скорректирован филерами на основе гиалуроновой кислоты.