Бузову после концерта в Эстонии положили под капельницу

О своем недуге Ольга Бузова рассказала в приложении Stories на страничке в социальной сети Instagram. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выложила несколько коротких видео, на которых запечатлена в полосатой пижаме, очках и без косметики. "Я дома. Я не имела права позволить себе ныть на гастролях, потому что мне, главное, надо было выступить. Но сейчас могу сказать, что мне плохо очень, болею", – пожаловалась Бузова, обиженно надув губы.

Далее она записала такое видео, на котором с помощью специального приложения на свое лицо наложила маску кошки. "Вот тот самый случай, когда нужны маски, потому что такой больной вид... Я жду врача. Буду лечиться. Видите, глазки какие опухшие? Какая-то я не сексуальная кошечка, да? Больная кошечка", – констатировала Ольга.

ФОТО: Скриншот с Instagram