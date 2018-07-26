Российский блогер умер от редкого вида рака, в который не верили его подписчики

На своих страницах в Instagram и ВК Никита Шалагинов рассказывал о борьбе с редким заболеванием — эпителиоидной саркомой. За время болезни блогер побывал в Корее и Германии и испробовал там новейшие методы лечения, которые, к несчастью, не помогли, передает LiFE.

«Сегодня Никита ушeл. Он ушeл во сне. Ему не было больно», – написала возлюбленная блогера Настя Вэрайети.

О своем нелегком лечении Никита рассказывал в паблике ВК и на странице в Instagram. Тем не менее далеко не все пользователи верили в реальность заболевания — парня обвиняли в мошенничестве и желании нажиться на добрых людях. В результате его основная страница в Instagram была удалена.

ФОТО: Instagram

«Вас не смущает, что футболка с шортами явно не мяты, будто для кадра одели, а не с койки встал? Это развод тупой», – писали пользователи интернета.

«Тоже обратила внимание на отъевшееся лицо, как-то это странно на фоне того, что якобы все это время блевал и кушать начал совсем недавно», – делились своими размышлениями под фотографиями Никиты пользователи Сети.