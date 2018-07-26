Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак

Кристина перенесла несколько серьёзных операций. По её словам, рецидив болезни — всегда страшнее, ведь раковый пациент уже знает, через что ему необходимо пройти, чтобы выжить.

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"Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, всё прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз — это, конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", — рассказывала Кузьмина.

Актриса отметила: во время лечения ей помогали близкие друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь.

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Сейчас состояние Кристины стабилизировалось. Актриса успешно прошла лечение, съездила в Израиль.

"Спасибо за поддержку! На всё воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Всё претворяю в жизнь, стараюсь", — призналась Кристина.

По признанию актрисы, она перестала бояться новых образов. Например, некоторое время назад она избавилась от роскошных золотых волос ради стильной короткой стрижки.