Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак

В марте этого года актриса Кристина Кузьмина откровенно призналась, что борется с онкологией. Многие зрители хорошо знают её по ролям в фильмах и сериалах: "Улица", "Тайны следствия", "Мы из будущего — 2", "Человек у окна". Актриса успешно играет в театре.
Кристина перенесла несколько серьёзных операций. По её словам, рецидив болезни — всегда страшнее, ведь раковый пациент уже знает, через что ему необходимо пройти, чтобы выжить.
"Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, всё прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз — это, конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться", — рассказывала Кузьмина.
Актриса отметила: во время лечения ей помогали близкие друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь.
Сейчас состояние Кристины стабилизировалось. Актриса успешно прошла лечение, съездила в Израиль.
"Спасибо за поддержку! На всё воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Всё претворяю в жизнь, стараюсь", — призналась Кристина.
По признанию актрисы, она перестала бояться новых образов. Например, некоторое время назад она избавилась от роскошных золотых волос ради стильной короткой стрижки.
"Всю жизнь хотела короткую стрижку, но понимала, что мне не хватает смелости и духа отрезать волосы, а тут случилось невероятное. Более того: теперь, когда снимаюсь и мне говорят вернуть мой старый образ, у меня есть такая возможность — благодаря гримёрам. Я "облачаюсь" в длинные светлые волосы и думаю: "Боже, неужели я так ходила? Ведь не идёт". Мне нравится, что сейчас можно экспериментировать с цветом и длиной. Я пока категорически не намерена возвращаться в свой старый образ!" — отметила Кузьмина.