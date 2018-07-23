Анджелина Джоли? Сеть восхищается красотой российской актрисы

В Инстаграме Эвелины Бледанс опубликовано новое фото. На снимке актриса и телеведущая запечатлена в купальнике на яхте, любующаяся красками заката.

«Держу путь на Питер…» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.) - загадочно подписала фото звезда.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Jul 22, 2018 at 11:04pm PDT

Столь откровенный и, в то же время, романтичный образ 49-летней Бледанс понравился ее поклонникам. Подписчики Эвелины принялись ею восхищаться и даже сравнили с Анджелиной Джоли.

«Эвелина, какая Вы красивая!», «Вы великолепный человек, Фигура обалденная, Шикарная женщина, Красота нереальная!!!», «Просто слов нет!!!», «На Джоли похожа на этом фото. Красавица!» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.), - пишут фанаты в комментариях к снимку.

Фото за полчаса после публикации набрало более 2000 лайков, а комментарии к нему не содержат ни одного негативного отзыва, критики или замечания. Согласитесь, в нашей современной Инстаграм-реальности это большая редкость.

Впрочем, критиковать Бледанс действительно не за что. Женщина, несмотря на нелегкую судьбу и не всегда счастливые события в личной жизни, смогла выстоять и реализовать себя не только как звезда кино и телевидения, но и как счастливая мама.