Перед поездкой в Нарва-Йыэсуу Ольга Бузова засветила обручальное кольцо

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова добилась немалых высот как в сфере музыки, так и в бизнесе. Еще недавно одно лишь гложило душу знаменитости: она одинока. Бузова говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни. Несмотря на то, что сегодня Ольга пока все еще считается завидной невестой, и за ее сердце готовы бороться многие мужчины, звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.