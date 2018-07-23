Перед поездкой в Нарва-Йыэсуу Ольга Бузова засветила обручальное кольцо

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова добилась немалых высот как в сфере музыки, так и в бизнесе. Еще недавно одно лишь гложило душу знаменитости: она одинока. Бузова говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни. Несмотря на то, что сегодня Ольга пока все еще считается завидной невестой, и за ее сердце готовы бороться многие мужчины, звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.
А на днях Бузова опубликовала очередную фотографию, в которой похвасталась не только новым образом, но и шикарным кольцом на безымянном пальце. Поклонники знаменитости тут же обратили внимание на ювелирное украшение и стали поздравлять певицу с помолвкой.
«Я на любимой работе», — так подписала Ольга данный снимок, ни слова не сказав про кольцо, тем самым, подкинув фолловерам пищу для размышлений.
С недавних пор в Италии начали проходить съемки проекта «Замуж за Бузову», в котором за сердце знаменитости борются состоятельные мужчины. Имена некоторых из участников шоу уже стали достоянием общественности. Среди них — миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев. Евгений занимается криптовалютой, проводит тренинги по бизнесу, а вот Лебедев слывет достаточно закрытой личностью, поэтому неизвестно, что побудило его бороться за самую обсуждаемую личность российского шоу-бизнеса.
Чуть более полутора лет назад Бузова оформила развод с Тарасовым. Ольге нелегко дался разрыв, от боли ее спасли близкие люди и любимая работа. Этот период времени стал очень напряженным для знаменитости: от нее отвернулись многие люди, которым когда-то она доверяла. А вот Дмитрий зря времени не терял: спустя короткое время после развода он с головой окунулся в новый роман с ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь. Супруги пока не разглашают имени малышки.
Напомним, 28 июля в Нарва-Йыэсуу состоится долгожданный летний музыкальный фестиваль - East Beach Fest 2018 - крупнейший ежегодный пляжный фестиваль в Ида-Вирумаа, хедлайнером которого станет Ольга Бузова.