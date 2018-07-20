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  • Сон в летнюю ночь... Самая сексуальная модель мира показала аппетитные бедра

Сон в летнюю ночь... Самая сексуальная модель мира показала аппетитные бедра

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ФОТО: Instagram / Instagram / Scanpix

27-летняя супермодель Эмили Ратаковски поделилась в социальных сетях очень горячим кадром в ярком летнем платье.

Фигура Эмили Ратаковски – предмет зависти многих девушек. Недаром именно благодаря своему телу она и стала популярной моделью. При этом огромными объемами она никогда похвастаться не могла: у девушки просто точеная пропорциональная фигурка. Но на последнем фото Эмили похвасталась ягодицами, которые, кажется, увеличились в два раза.

Emily Ratajkowski

ФОТО: Instagram / Instagram / Scanpix

Поклонники, конечно, пришли в восторг и начали гадать, в чем же причина таких перемен. Одни решили, что во всем виноваты платье и ракурс, другие подумали, что Ратаковски наконец-то решилась на глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью пластической хирургии). А некоторые предположили, что Эмили просто воспользовалась фоторедакторами и немного переборщила с этим.

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