Бузова засветила на видео то, чего показывать не планировала

Ольга прошлась по узкой улочке, надев на себя обтягивающее чёрное платье на бретельках. Видео она подписала словом "Мяу" и оставила несколько смайликов в виде кошачьих лапок. Только подписчики сравнили её походку далеко не с кошачьей. Многим она и вовсе показалась странной и неестественной.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 11, 2018 at 3:01pm PDT

Но поклонники обратили внимание ещё кое на что. Их смутил откровенный разрез на платье ведущей, который открывал её ноги и не только. Комментаторы отметили, что это чересчур, и не поняли посыла, с которым девушка выложила ролик. Хотя, как всегда, были и те, кто смог насладиться очередным приветом от Ольги.