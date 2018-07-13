Бузова засветила на видео то, чего показывать не планировала

32-летняя российская телеведущая и певица выложила ролик, в котором демонстрирует свою походку, в Instagram, где у неё 13,2 млн подписчиков, пишет Лайф.
Ольга прошлась по узкой улочке, надев на себя обтягивающее чёрное платье на бретельках. Видео она подписала словом "Мяу" и оставила несколько смайликов в виде кошачьих лапок. Только подписчики сравнили её походку далеко не с кошачьей. Многим она и вовсе показалась странной и неестественной.
Но поклонники обратили внимание ещё кое на что. Их смутил откровенный разрез на платье ведущей, который открывал её ноги и не только. Комментаторы отметили, что это чересчур, и не поняли посыла, с которым девушка выложила ролик. Хотя, как всегда, были и те, кто смог насладиться очередным приветом от Ольги.
"<...> Многие без белья ходят. Право каждого!"; "<...> она живёт своей жизнью и по своим правилам. И неплохо живёт, между прочим"; "Бузову люблю, но вот это походка не нравится. Как стрекоза ходит"; "Трусы же видны, как так ходить?"; "Сверкнула промежностью"; "Ой... Что-то у неё одежда слишком откровенная для её возраста"; "Ну всё вроде в тебе хорошо. Но немного скромнее. Ты для девочек пример".