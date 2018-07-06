У знаменитого британского певца обнаружили рак

— Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе стоит поиграть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции, — цитирует обращение Костелло агентство.

После проведенной операции музыкант некоторое время продолжил свои выступления, но врач рекомендовал ему взять паузу и отдохнуть. Костелло пообещал своим поклонникам вернуться на сцену как можно быстрее, но отметил, что восстановление займет больше времени, чем бы ему хотелось.