Под звуки секса: раскованные жители Сибири начали день с занятий любовью во дворе многоэтажки
2. июль 2018, 19:35
В социальных сетях восприняли поступок парочки по-разному: кто-то похвалил их за отсутствие комплексов, другие же были возмущены аморальным поведением.
В Новосибирске молодые люди утром занялись сексом на глазах у жильцов дома. Видео с любовными утехами записал один из очевидцев произошедшего. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли поступок парочки. Многие критиковали её за аморальное поведение, но нашлись и те, кто похвалил за раскованность.
Ранее сообщалось, что пара занялась сексом на Пикадилли, наплевав на прохожих с детьми.