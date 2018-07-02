Под звуки секса: раскованные жители Сибири начали день с занятий любовью во дворе многоэтажки

В Новосибирске молодые люди утром занялись сексом на глазах у жильцов дома. Видео с любовными утехами записал один из очевидцев произошедшего. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли поступок парочки. Многие критиковали её за аморальное поведение, но нашлись и те, кто похвалил за раскованность.