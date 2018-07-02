Пн, 2.07.2018
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  • Под звуки секса: раскованные жители Сибири начали день с занятий любовью во дворе многоэтажки

Под звуки секса: раскованные жители Сибири начали день с занятий любовью во дворе многоэтажки

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Секс.

ФОТО: Scanpix

В социальных сетях восприняли поступок парочки по-разному: кто-то похвалил их за отсутствие комплексов, другие же были возмущены аморальным поведением.

В Новосибирске молодые люди утром занялись сексом на глазах у жильцов дома. Видео с любовными утехами записал один из очевидцев произошедшего. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли поступок парочки. Многие критиковали её за аморальное поведение, но нашлись и те, кто похвалил за раскованность.

Ранее сообщалось, что пара занялась сексом на Пикадилли, наплевав на прохожих с детьми.

 

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