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Полина Гагарина довела себя до анорексии

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Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Фанаты убеждены, что у певицы проблемы со здоровьем. Именно такой вывод можно сделать, глядя на последние фотографии Полины Гагариной в купальнике, пишет СтарХит.

Летние каникулы 31-летняя певица проводит вместе с сыном и мужем в Греции. И пока Полина Гагарина наслаждается солнцем, морем и семейным счастьем, в Сети наперебой обсуждают сильно изменившуюся фигуру звезды. Жаркие споры вызвала фотография артистки, которую она опубликовала вчера. На снимке Полина предстала чрезвычайно худой, с заметно выпирающими ребрами. Даже супруг Гагариной заметил в комментариях, что у жены сильно «ребра торчат».

«Некрасиво, когда так ребра торчат», «Боже мой. И это стандарты красоты!? Страшно смотреть!» «Пирожки покушай» «Как-то не очень фото», – прокомментировали поклонники певицы.

К слову, Гагарина никогда не страдала проблемой лишнего веса. Лишь однажды, когда родила первенца, сына Андрея, Полина немного поправилась, но довольно быстро пришла в форму.

Сейчас певица много занимается спортом. Свои тренировки она регулярно выкладывает в Сеть, и часто жалуется на требовательность своего личного тренера. Впрочем, чаще всего, в шутливой форме. Именно тренировки помогли Полине сохранить фигуру во время вторых родов. Поклонники даже заметили, что став снова мамой, артистка стала выглядеть еще лучше, а ее фигура – стройнее.

Правда, некоторые фанаты уверены, что Полине больше не стоит заниматься спортом, поскольку у нее и так отличная фигура. «Пусть твой тренер-мучитель в отпуск идет, тебе уже не надо тренироваться до потери сознания», – посоветовали ей подписчики.

Сама Гагарина на все замечания реагирует с юмором. Например, на комментарий мужа о торчащих ребрах, она ответила так: «Любимый, на них можно стирать! Если что», – написала она.

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