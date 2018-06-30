Сб, 30.06.2018
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Галкин показал откровенный танец перед детьми

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Максим Галкин

ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущий и юморист Максим Галкин ушел в полный отрыв на закрытой вечеринке. Шоумен так разбушевался, что даже станцевал на столе, пишут Дни.ру.

Зажигательный танец комика сняли на видео. Галкин, посмотрев получившиеся кадры, пришел в восторг и поделился ими с поклонниками.

"А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог", – подписал видео юморист.

На кадрах Галкин под диджейский сет скачет по столу, широко расставив ноги. В некоторые моменты юморист размахивает руками и трясет головой. Большой акцент "танцор" сделал на свою паховую область.

Фанаты телеведущего сочли, что номер получился довольно пошлым. "Не для детского утренника танцы", "Похабщина", "Совсем стыд потерял", – написали они в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Однако большая часть людей в восторге от своего любимца. "Какой же вы Макс талантливый во всем", "Как круто. Вы большой молодец Максим", "Алла счастливая женщина", – заявили поклонники юмориста.

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