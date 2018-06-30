Галкин показал откровенный танец перед детьми

Телеведущий и юморист Максим Галкин ушел в полный отрыв на закрытой вечеринке. Шоумен так разбушевался, что даже станцевал на столе, пишут Дни.ру.
Зажигательный танец комика сняли на видео. Галкин, посмотрев получившиеся кадры, пришел в восторг и поделился ими с поклонниками.
"А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог", – подписал видео юморист.
На кадрах Галкин под диджейский сет скачет по столу, широко расставив ноги. В некоторые моменты юморист размахивает руками и трясет головой. Большой акцент "танцор" сделал на свою паховую область.
Фанаты телеведущего сочли, что номер получился довольно пошлым. "Не для детского утренника танцы", "Похабщина", "Совсем стыд потерял", – написали они в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Однако большая часть людей в восторге от своего любимца. "Какой же вы Макс талантливый во всем", "Как круто. Вы большой молодец Максим", "Алла счастливая женщина", – заявили поклонники юмориста.