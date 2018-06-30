Как девочка: 50-летняя певица Валерия показала стройную фигуру

В своем Instagram Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлена лежащей на пляже из гальки. Артистка и интересом читает книгу и демонстрируют точеную фигуру в синем купальнике.

Под фото артистка написала, что старается использовать время отдыха с максимальной пользой. "Отпуск – хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лежа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила звезда.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 29 Июн 2018 в 7:22 PDT

Поклонники написали в комментариях, что у 50-летней Валерии тело как у молодой девушки. Фанаты отметили, что, родив троих детей, остаться стройной – это настоящая победа.