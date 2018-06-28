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Гей-драма старшеклассника Саймона развернулась на глазах у десятков эстонцев

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ФОТО: ForumCinemas

Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, но его переписка с анонимным возлюбленным попадает в чужие руки...

Школьный «клоун» Мартин угрожает разоблачить Саймона, если тот не поможет ему завязать роман с местной красавицей. Это описание новой гей-драмы «С любовью, Саймон», которую уже показывают в кинотеатрах Эстонии. Фильм не рекомендован лицам младше 12 лет. Режиссер картины - американский сценарист и продюсер Грег Берланти, который, кстати, состоит в браке с американским футболистом Робби Роджерсом.

Главную роль в этой картине играет актер Ник Робинсон, который в начале этого года рассказывал на пресс-конференции о своих школьных годах. Это короткое интервью можно посмотреть сразу же после трейлера. 

Смотрите трейлер фильма! 

 

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