Сын Эвелины Бледанс едва не погиб на отдыхе

Трагическим происшествием чуть было не обернулся отпуск Эвелины Блёданс с сыном в Болгарии — шестилетний мальчик подавился оберткой шоколадной медали.
— У него шоколад начал выходить вместе с кровью из горла. Я только потом поняла, что он съел одну половинку шоколадной медали. Я взяла салфеточку, нагнула его, постучала по спине. Поплакали, покашляли. Обёртка вышла скрученной острой палочкой, пришлось аккуратно вытаскивать. Это было очень страшно. Такие вещи учат детей больше так не делать, — поделилась Эвелина в интервью "Стархиту".
После развода с мужем Александром Сёминым телезвезда одна воспитывает маленького сына. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна, поэтому требует больше внимания и заботы.
Напомним, что Эвелина заявила о разводе с супругом в сентябре 2017 года. Несмотря на расставание с женой, Александр также занимается воспитанием Семёна.