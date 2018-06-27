Сын Эвелины Бледанс едва не погиб на отдыхе

— У него шоколад начал выходить вместе с кровью из горла. Я только потом поняла, что он съел одну половинку шоколадной медали. Я взяла салфеточку, нагнула его, постучала по спине. Поплакали, покашляли. Обёртка вышла скрученной острой палочкой, пришлось аккуратно вытаскивать. Это было очень страшно. Такие вещи учат детей больше так не делать, — поделилась Эвелина в интервью "Стархиту".