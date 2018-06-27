Ср, 27.06.2018
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Сын Эвелины Бледанс едва не погиб на отдыхе

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Эвелина Бледанс.

ФОТО: Instagram

Трагическим происшествием чуть было не обернулся отпуск Эвелины Блёданс с сыном в Болгарии — шестилетний мальчик подавился оберткой шоколадной медали.

— У него шоколад начал выходить вместе с кровью из горла. Я только потом поняла, что он съел одну половинку шоколадной медали. Я взяла салфеточку, нагнула его, постучала по спине. Поплакали, покашляли. Обёртка вышла скрученной острой палочкой, пришлось аккуратно вытаскивать. Это было очень страшно. Такие вещи учат детей больше так не делать, — поделилась Эвелина в интервью "Стархиту".

 

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После развода с мужем Александром Сёминым телезвезда одна воспитывает маленького сына. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна, поэтому требует больше внимания и заботы.

Напомним, что Эвелина заявила о разводе с супругом в сентябре 2017 года. Несмотря на расставание с женой, Александр также занимается воспитанием Семёна.

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