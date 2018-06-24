Кто она, жительница Петербурга, ради которой футболист «Баварии» бросил семью

Одним из первых футболистов, которого удалось охмурить непревзойдённой красавице Ирине Шейк, оказался форвард "сливочных" Криштиану Роналду. По его же стопам пошёл и полузащитник Хамес Родригес, который в настоящий момент находится на правах аренды у мюнхенской "Баварии". Только игрок колумбийской сборной закрутил роман с петербурженкой. Вот она!
Это 26-летняя модель из Санкт-Петербурга Хельга Лавкети (настоящее имя — Ольга Коробицына).
Они познакомились на вечеринке у Криштиану Роналду несколько лет назад в Мадриде.
К слову, на момент знакомства с Ольгой Хамес был женат, но новая любовь заставила его забыть о прошлом.
Вскоре Родригес развелся с женой Даниэлой Оспиной, с которой прожил в браке шесть лет. У пары есть общий ребенок.
Ольга Коробицына и до знакомства с футболистом была популярна в соцсетях, но сейчас она просто королева "Инстаграма". Пока спортсмен находится на сборах, девушка не скучает, ведь она успешная модель. Она регулярно радует четыре миллиона подписчиков своими горячими снимками в купальниках.