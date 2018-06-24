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  • Кто она, жительница Петербурга, ради которой футболист «Баварии» бросил семью

Кто она, жительница Петербурга, ради которой футболист «Баварии» бросил семью

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Одним из первых футболистов, которого удалось охмурить непревзойдённой красавице Ирине Шейк, оказался форвард "сливочных" Криштиану Роналду. По его же стопам пошёл и полузащитник Хамес Родригес, который в настоящий момент находится на правах аренды у мюнхенской "Баварии". Только игрок колумбийской сборной закрутил роман с петербурженкой. Вот она!

Это 26-летняя модель из Санкт-Петербурга Хельга Лавкети (настоящее имя — Ольга Коробицына).

 

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 Они познакомились на вечеринке у Криштиану Роналду несколько лет назад в Мадриде.

 

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К слову, на момент знакомства с Ольгой Хамес был женат, но новая любовь заставила его забыть о прошлом.

 

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Вскоре Родригес развелся с женой Даниэлой Оспиной, с которой прожил в браке шесть лет. У пары есть общий ребенок.

 

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Ольга Коробицына и до знакомства с футболистом была популярна в соцсетях, но сейчас она просто королева "Инстаграма". Пока спортсмен находится на сборах, девушка не скучает, ведь она успешная модель. Она регулярно радует четыре миллиона подписчиков своими горячими снимками в купальниках.

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