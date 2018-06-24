Кто она, жительница Петербурга, ради которой футболист «Баварии» бросил семью

Это 26-летняя модель из Санкт-Петербурга Хельга Лавкети (настоящее имя — Ольга Коробицына).

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on May 20, 2018 at 8:12am PDT

Они познакомились на вечеринке у Криштиану Роналду несколько лет назад в Мадриде.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on May 4, 2018 at 8:33am PDT

К слову, на момент знакомства с Ольгой Хамес был женат, но новая любовь заставила его забыть о прошлом.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on Apr 25, 2018 at 8:23am PDT

Вскоре Родригес развелся с женой Даниэлой Оспиной, с которой прожил в браке шесть лет. У пары есть общий ребенок.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on Apr 18, 2018 at 8:12am PDT

Ольга Коробицына и до знакомства с футболистом была популярна в соцсетях, но сейчас она просто королева "Инстаграма". Пока спортсмен находится на сборах, девушка не скучает, ведь она успешная модель. Она регулярно радует четыре миллиона подписчиков своими горячими снимками в купальниках.