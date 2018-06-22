Пт, 22.06.2018
Разъяренная Пугачева – Малахову: «Тварь, сволочь, подонок!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Водонаева в спальне смутила подругу (ВИДЕО)

Водонаева в спальне смутила подругу (ВИДЕО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алена Водонаева

ФОТО: Instagram

Звезда "Дома-2", ведущая Алена Водонаева выложила в своем микроблоге очень личное видео. На нем в ее спальню входит девушка и, сильно удивившись, выходит, пишут Dni.ru.

"Недавно ко мне в гости приезжала подруга @lubovpeterson. Угадайте, что ее так смутило, когда она вошла в спальню? Варианты! Стеб приветствуется. (п.с. Учитывайте, что за пять лет дружбы мы мало чем можем удивить друг друга)", – написала модель к ролику, прояснив ситуацию. Что же такое удивительное делала в постели Алена, остается только гадать, что и делают поклонники Водонаевой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ