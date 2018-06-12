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Анне Семенович удалили опухоль

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Анна Семенович.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik

Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в одной из клиник. У нее из груди удалили опухоль.

Страшные новости о состоянии здоровья Анны Семнович сообщил Telegram-канал Mash. Якобы в груди у певицы была обнаружена опухоль. Образование оказалось доброкачественным и его можно было удалить. Операцию провел известный пластический хирург.

По информации издания, Анну Семенович уже выписали из больницы. Опасений за ее здоровье нет. Кроме того, журналисты утверждают, что "самое дорогое спасено".

Авторы заметки также отметили, что одной из причин развития доброкачественной опухоли могли быть грудные импланты. При этом ранее певица неоднократно опровергала все домыслы о том, что ее роскошные формы могут быть плодом кропотливой работы хирургов, а не подарком природы. Более того, пиар-директор Анны Семенович и вовсе отрицает факт госпитализации его подопечной.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik

Отметим, уже утром 11 июня певица проявляла активность в Сети. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с отдыха на берегу моря, а также не упустила случая прокомментировать ненастную погоду, установившуюся в Москве. "В такую погоду круто лежать дома и смотреть киношку, подумать о жизни и своих желаниях! Любимые, а вы где проводите выходные?", – заметила певица. Ни о какой операции или каких-либо проблемах со здоровьем она не обмолвилась.

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