Корыcть да и только: Джонни Депп за деньги встретился с русскими девушками

«Я зашла в комнату. И тут у меня случилась небольшая амнезия от дикого волнения. Я сказала Деппу по-русски что-то вроде: «А вот и ты, мой дорогой! Я только ради тебя сюда пришла!» Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку. Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывать мое лицо. Мне даже стало неловко. Тогда я спросила на английском: «Как ты?» Депп ответил: «О, спасибо, все отлично. Как ты?» Мы обменялись еще парой фраз, а потом он на русском языке сказал мне: «Спасибо», на что я на русском тоже ответила: «Да, пожалуйста!»» — рассказала Ниязгулова. Она посетовала на то, что встреча была очень короткой.