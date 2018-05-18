По стопан Дианы: Меган Маркл получит титул принцесса Уэельская

Портал Elu24 со ссылкой на The Sun пишет, что после свадьбы Маркл получит титул Ее Королевское Величество принцесса Гарри Уэльская (Her Royal Highness Princess Henry of Wales) с отссылкой на титул ее будущего мужа — Его Королевское Величество принц Гарри Уэльский (His Royal Highness Prince Henry of Wales).

Однако, будущие дети Гарри и Меган, вероятно, не будут носить титул принца или принцессы — они станут лордом или леди, но, если королева решит иначе, они, конечно, могут получить титул принца или принцессы.