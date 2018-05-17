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Беременная Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу

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ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках очередного выпуска передачи «Звезды сошлись» на НТВ в свободном бежевом платье. 

Если раньше звезда любила облегающие наряды, подчеркивающие ее прекрасную фигуру, то на этот раз предпочла несвойственное своему гардеробу платье. Оно очень напоминает одежду для беременных.

Обувь Лера выбрала удобную, без высокого каблука, чтобы было комфортно ходить. Наряд произвел настоящий фурор: теперь поклонники уверены, что она находится в интересном положении. Кудрявцева буквально светилась от счастья и много улыбалась, сообщает Teleprogramma.

Пока Лера предпочитает молчать о беременности, хотя ранее это подтвердила Дана Борисова. В свою очередь супруг 46-летней Кудрявцевой, 30-летний хоккеист Игорь Макаров опубликовал в соцсети фото, где телеведущая запечатлена в белом платье, в котором отчетливо видны ее заметно округлившиеся формы.

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