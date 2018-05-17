Доброе утро! Гороскоп подскажет, на что сегодня нужно обратить внимание

Нежелательно проводить время в одиночестве; настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы. Финансовое положение улучшится: возможно получение помощи от родственников или возвращение старого долга.

Дева

Девам следует быть внимательнее: велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. Особой осторожности требуют вопросы, касающиеся финансов. Не заключайте сделок, по возможности сократите расходы. Сегодня вы в большей степени, чем обычно, склонны к участию в разного рода авантюрах, и едва ли сможете отличить недоброжелателя от союзника.

На членов семьи можно положиться: от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожают переутомление и усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения. Спокойный отдых в компании близкого человека способствует восстановлению душевных сил.

Весы

Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Вам придется сдерживать свои эмоции, вести себе корректно и сдержано, чтобы направить развитие ситуации в более мирное русло. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя.

Нежелательны поездки, во многих делах могут возникнуть неожиданные затруднения. При этом день очень хорош для посещения увеселительных заведений, светских мероприятий. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт, поднимут вам настроение.

Скорпион

Для Скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам завязать полезные знакомства или произвести приятное впечатление на человека, который вам интересен. Атмосфера в семье будет спокойной и гармоничной, поводов для серьезных споров не возникнет.

Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятность недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок: даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя переедать, злоупотреблять спиртными напитками – реакция вашего организма на подобные раздражители будет достаточно острой.

Стрелец

Стрельцы должны быть осмотрительны: осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Нежелательно отправляться в далекие поездки в компании малознакомых людей, доверять решение своих проблем посторонним. Во всем, за что вы беретесь самостоятельно, можно достичь превосходного результата; в этом помогут не только знания, но и способность принимать смелые и оригинальные решения.

Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье; вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.

Козерог