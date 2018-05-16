На три веселых буквы: Киркоров выругался в эфире шведского телеканала

Бури ничто не предвещало. Филипп Киркоров благодушно улыбался и рассказывал, почему любит европейский гей-парад, замаскированный под конкурс песни "Евровидение". Как вдруг он извинился перед репортером, встал и пошел в в соседнюю комнату – звуки оттуда его раздражали. Оттуда раздался истошный вопль: "А что за шум? Можно не шуршать здесь? На *** уйти отсюда и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо!"

"Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" – примерно так перевели выругавшегося Филиппа Киркорова в эфире шведского телеканала.

Надо заметить, что артист не первый раз позволяет себе публичную матерщину. Например, в 2004 году на пресс-конференции в Ростове-на-Дону певец оскорбил журналистку Ирину Ароян. "Да мне... да мне по ***, как вы напишете, так же, как и вы! Встала и ушла, ****", – кричал певец.

А в 2010-м между певцом и режиссером Первого канала Мариной Яблоковой случилась стычка на репетиции церемонии "Золотой граммофон" в Кремлевском дворце. Киркорова возмутил прожектор, направленный ему в глаза, и он в грубой форме стал оскорблять Яблокову, которая отвечала за техническое обеспечение репетиции.Марина возмутилась и попросила Филиппа перестать ее оскорблять. Филипп впал в бешенство и с криками: "Я тебя убью!" – подбежал к ней и ударил рукой по лицу.