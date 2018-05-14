пн, 14.05.2018
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Остерегайся! Медики сообщили о невероятном вреде сквозняков

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

Оказывается, люди, которые опасаются сквозняков, делают это совершенно не зря. Заболеть на сквозняке реально, более того, в организме при этом может возникать крайне неблагоприятный для человека воспалительный процесс, сообщает Lifestyle

Сквозняк может спровоцировать серьезные осложнения со здоровьем, об этом в интервью рассказала терапевт Олеся Савельева.

Переохлаждение, по словам врача, в действительности способно сильно ослабить человеческий организм, и если человек изначально имеет не слишком крепкое здоровье, его проблемы могут оказаться очень серьезными. К воспалительному процессу при слабом иммунитете может присоединиться инфекция, отметила Савельева.

"При охлаждении верхней половины тела развиваются осложнения в виде бактериологических инфекций. Сквозняк может вызывать герпетические обострения, риниты, бронхиты, пневмонию", – заявила медработник.

Фото иллюстративное.

ФОТО: Raykin Dmitriy / PantherMedia / Raykin Dmitriy

Врач пояснила: воспаление и другие нарушения в организме, вызванные пребыванием на сквозняке, обусловлены нарушениями теплообмена, возникающими в таких обстоятельствах. Во время переохлаждения в жаркую погоду подкожные мышцы сокращаются, что обусловливает препятствия для отдачи организмом тепла.

Воспаление, спровоцированное сквозняком, может способствовать опасным недомоганиям, связанным с нервной системой – к примеру, таким, как воспаление тройничного нерва, миелит, пиелонефрит, паралич лицевого нерва.

Столь богатый букет нарушений со здоровьем, по мнению врача, обусловлен тем, что в организме из-за сбоя в теплообмене не активизируется иммунная защита.

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