Остерегайся! Медики сообщили о невероятном вреде сквозняков

Сквозняк может спровоцировать серьезные осложнения со здоровьем, об этом в интервью рассказала терапевт Олеся Савельева.

Переохлаждение, по словам врача, в действительности способно сильно ослабить человеческий организм, и если человек изначально имеет не слишком крепкое здоровье, его проблемы могут оказаться очень серьезными. К воспалительному процессу при слабом иммунитете может присоединиться инфекция, отметила Савельева.

"При охлаждении верхней половины тела развиваются осложнения в виде бактериологических инфекций. Сквозняк может вызывать герпетические обострения, риниты, бронхиты, пневмонию", – заявила медработник.

Фото иллюстративное. ФОТО: Raykin Dmitriy / PantherMedia / Raykin Dmitriy

Врач пояснила: воспаление и другие нарушения в организме, вызванные пребыванием на сквозняке, обусловлены нарушениями теплообмена, возникающими в таких обстоятельствах. Во время переохлаждения в жаркую погоду подкожные мышцы сокращаются, что обусловливает препятствия для отдачи организмом тепла.

Воспаление, спровоцированное сквозняком, может способствовать опасным недомоганиям, связанным с нервной системой – к примеру, таким, как воспаление тройничного нерва, миелит, пиелонефрит, паралич лицевого нерва.