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  • У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль

У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль

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Мария Шумакова на съемках фильма "Сладкая жизнь".

ФОТО: Instagram

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказал о страшном диагнозе. Мужчина не намерен сдаваться и планирует сделать все возможное чтобы победить болезнь, пишет Дни.ру.

Артист опубликовал в соцсетях откровенный пост. "Друзья, я долго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: "Shit happens". И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе я не собираюсь (признаться, я этим занимался первые три недели)", - рассказал Эдуард.

"Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если у рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой болячке!!! Зачем все это выносить напоказ? Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!", – добавил артист.

В ответ Мацаберидзе получил множество комментариев с пожеланиями и ободряющими словами. "Эд, желаю скорейшего выздоровления я верю в тебя, все будет хорошо! Настраивай себя только на хорошее! Не переживай! Это просто этап который нужно пройти!", "Посмотрите сколько с вами людей!!! Сколько верят что все будет 🙏🙏🙏самое главное самому не сдаваться , были минуты слабости! А сейчас только вперед 💪💪💪все с вами и за вас🙏", "Эд, навешай ему! Не сомневаюсь в твоих силах. Крепко обнял!", – поддерживали поклонники любимца.

Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь как юморист. В 2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал участие во многих юмористических шоу, таких как "Убойная лига" и "Смех без правил". Эд сыграл Тиграна в популярном сериале "Сладкая жизнь", который выходил на канале ТНТ, таксиста Приходько в "Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале "Отдел "С.С.С.Р.". Добавим, что у Мацаберидзе есть жена и малолетняя дочь.

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