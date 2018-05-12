Девушку Бонда застукали в водочном отделе в подмосковье

12 мая 2018 г., 9:40
Известную актрису Еву Грин обнаружили поклонники в одном из супермаркетов "Пятёрочка" Московской области. Фотографии обнародовали фанаты в социальных сетях, пишет Лайф.
Как отмечается, известная по фильмам "Мечтатели", "Город Грехов", "Казино Рояль" и "Дом странных детей мисс Перегрин" актриса прибыла в Москву для съёмок в новой картине.
Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx— уставший (@deadeyes1337) May 10, 2018
На снимках, которые обнародованы с Грин, французская актриса стоит в повседневной одежде на фоне ликёро-водочного отдела с бутылкой минералки.
На кадрах также запечатлён партнер Евы по фильму, американский актёр и кинорежиссёр Мэтт Дилан.