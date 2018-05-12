Девушку Бонда застукали в водочном отделе в подмосковье

Как отмечается, известная по фильмам "Мечтатели", "Город Грехов", "Казино Рояль" и "Дом странных детей мисс Перегрин" актриса прибыла в Москву для съёмок в новой картине.

Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx — уставший (@deadeyes1337) May 10, 2018

На снимках, которые обнародованы с Грин, французская актриса стоит в повседневной одежде на фоне ликёро-водочного отдела с бутылкой минералки.

Ева Грин❤ #ЕваГрин #EvaGreen #proxima A post shared by Ｋｒｉｓｔｉｎａ (@kris_tatarinova) on Apr 15, 2018 at 10:11am PDT

На кадрах также запечатлён партнер Евы по фильму, американский актёр и кинорежиссёр Мэтт Дилан.