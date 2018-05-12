сб, 12.05.2018
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Девушку Бонда застукали в водочном отделе в подмосковье

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ФОТО: Rights Managed/EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A

Известную актрису Еву Грин обнаружили поклонники в одном из супермаркетов "Пятёрочка" Московской области. Фотографии обнародовали фанаты в социальных сетях, пишет Лайф.

Как отмечается, известная по фильмам "Мечтатели", "Город Грехов", "Казино Рояль" и "Дом странных детей мисс Перегрин" актриса прибыла в Москву для съёмок в новой картине.

На снимках, которые обнародованы с Грин, французская актриса стоит в повседневной одежде на фоне ликёро-водочного отдела с бутылкой минералки.

 

Ева Грин❤ #ЕваГрин #EvaGreen #proxima

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На кадрах также запечатлён партнер Евы по фильму, американский актёр и кинорежиссёр Мэтт Дилан.

 

#метдилан и #евагрин

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