вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Любовь – она такая... Танель Падар показал натуральную красоту своей избранницы

Любовь – она такая... Танель Падар показал натуральную красоту своей избранницы

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ФОТО: Madis Sinivee

Эстонский певец Танель Падар, который в 2001 году принес нашей стране победу на «Евровидении», опубликовал в сервисе «Истории» в Instagram необычный снимок своей возлюбленной – модели Лаурен Виллман.

На снимке Лаурен изображена без косметики. Девушка смотрит в камеру и мило улыбается.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Напомним, об отношениях певца и модели стало известно в ноябре 2017 года, когда Танель впервые вышел с новой возлюбленной в свет. А уже в 2018 году Лаурен сопровождала возлюбленного на президентском приеме по случаю столетия ЭР. 

Lauren Villmann ja Tanel Padar.

ФОТО: Madis Sinivee

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