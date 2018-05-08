Любовь – она такая... Танель Падар показал натуральную красоту своей избранницы

На снимке Лаурен изображена без косметики. Девушка смотрит в камеру и мило улыбается.

Напомним, об отношениях певца и модели стало известно в ноябре 2017 года, когда Танель впервые вышел с новой возлюбленной в свет. А уже в 2018 году Лаурен сопровождала возлюбленного на президентском приеме по случаю столетия ЭР.