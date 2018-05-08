Любовь – она такая... Танель Падар показал натуральную красоту своей избранницы
8 мая 2018 г., 12:45
Эстонский певец Танель Падар, который в 2001 году принес нашей стране победу на «Евровидении», опубликовал в сервисе «Истории» в Instagram необычный снимок своей возлюбленной – модели Лаурен Виллман.
На снимке Лаурен изображена без косметики. Девушка смотрит в камеру и мило улыбается.
Напомним, об отношениях певца и модели стало известно в ноябре 2017 года, когда Танель впервые вышел с новой возлюбленной в свет. А уже в 2018 году Лаурен сопровождала возлюбленного на президентском приеме по случаю столетия ЭР.