суббота, 28 апреля 2018 г.
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Выбраны пять лучших продуктов для предотвращения рака

Выбраны пять лучших продуктов для предотвращения рака

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Продукты в магазине

ФОТО: Scanpix

Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.

Чтобы увеличить защитный потенциал своего организма, нужно систематически употреблять в сыром виде несколько овощей и фруктов, приводится мнение экспертов в электронной газете ZIV.

«В этом случае организм человека запускает механизм выработки специальных веществ, способных оберегать клетки крови от образования и развития опухолей», - объяснили специалисты полезность сырых овощей и фруктов.

По их мнению, эффективно помогают организму установить заслон онкологическим заболеваниям виноград, малина, черника, капуста, брокколи. Специалисты отметили, что особенно насыщенным содержанием витаминов отличается виноград. Его употребление укрепляет ткани сосудов и сердца, а также предотвращает образование раковых клеток в крови, уточнили эксперты.

В свою очередь в брокколи был обнаружен гистидин, известный своей способностью предупреждать рост раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака груди. Что касается малины, эта ягода содержит эллаговую кислоту, способную замедлять экспрессию раковых клеток.

Черника и капуста эффективно очищают желудочно-кишечный тракт от канцерогенных веществ. Их употребление может полностью обеспечить человеческий организм таким важным для оздоровления крови элементом как железо, рассказали специалисты.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ