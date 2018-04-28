Выбраны пять лучших продуктов для предотвращения рака

Чтобы увеличить защитный потенциал своего организма, нужно систематически употреблять в сыром виде несколько овощей и фруктов, приводится мнение экспертов в электронной газете ZIV.

«В этом случае организм человека запускает механизм выработки специальных веществ, способных оберегать клетки крови от образования и развития опухолей», - объяснили специалисты полезность сырых овощей и фруктов.

По их мнению, эффективно помогают организму установить заслон онкологическим заболеваниям виноград, малина, черника, капуста, брокколи. Специалисты отметили, что особенно насыщенным содержанием витаминов отличается виноград. Его употребление укрепляет ткани сосудов и сердца, а также предотвращает образование раковых клеток в крови, уточнили эксперты.

В свою очередь в брокколи был обнаружен гистидин, известный своей способностью предупреждать рост раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака груди. Что касается малины, эта ягода содержит эллаговую кислоту, способную замедлять экспрессию раковых клеток.