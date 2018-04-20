Фото: Григорий Лепс шокировал поклонников изменившейся внешностью

На одном из кадров артист запечатлен лысым, из-за чего многие фанаты решили, что он страдает онкологическим заболеванием.

Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Лепс находится в стране, где, как известно, находятся одни из лучших онкоклиник в мире.

«Болезнь? Лечится в Германии?», «Что с волосами? Как вы себя чувствуете?», «Григорий, вы здоровы?» - волнуются фолловеры знаменитости.

Сам Лепс предпочитает не комментировать свою неожиданную смену имиджа.