пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Фото: Григорий Лепс шокировал поклонников изменившейся внешностью

Фото: Григорий Лепс шокировал поклонников изменившейся внешностью

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Григорий Лепс в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Известный российский певец Григорий Лепс напугал своих фанатов болезненным внешним видом. Сейчас артист находится на гастролях в Германии и публикует снимки оттуда в своем Instagram.

На одном из кадров артист запечатлен лысым, из-за чего многие фанаты решили, что он страдает онкологическим заболеванием.

Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Лепс находится в стране, где, как известно, находятся одни из лучших онкоклиник в мире.

«Болезнь? Лечится в Германии?», «Что с волосами? Как вы себя чувствуете?», «Григорий, вы здоровы?» - волнуются фолловеры знаменитости.

Сам Лепс предпочитает не комментировать свою неожиданную смену имиджа.

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