Алсу раскрыла правду о четвертой беременности

19 апреля 2018 г., 14:54
Певица Алсу прокомментировала слухи о своей четвертой беременности.
В СМИ с завидной регулярностью муссируется информация о том, что якобы певица Алсу не выходит в свет и вообще ведет закрытый образ жизни потому, что ждет четвертого ребенка. Артистка решила положить конец всем слухам и предположениям и рассказала правду.
«Рождения четвертого ребенка в планах пока нет. Как Бог даст, так и будет!», – призналась Алсу.
По словам певицы, дети постоянно требуют внимания. Сейчас ей предстоит много работы, Алсу много времени проводит на репетициях.
В апреле вышел клип на композицию «Не молчи». Алсу рассказала о съемках видео, а также поделилась впечатлениями. По словам певицы, композиция передает в ролике саму жизнь, сложную и любимую одновременно.