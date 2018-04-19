четверг, 19 апреля 2018 г.
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Алсу раскрыла правду о четвертой беременности

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ФОТО: Andrey Stenin / RIA Novosti

Певица Алсу прокомментировала слухи о своей четвертой беременности. 

В СМИ с завидной регулярностью муссируется информация о том, что якобы певица Алсу не выходит в свет и вообще ведет закрытый образ жизни потому, что ждет четвертого ребенка. Артистка решила положить конец всем слухам и предположениям и рассказала правду.

«Рождения четвертого ребенка в планах пока нет. Как Бог даст, так и будет!», – призналась Алсу.

По словам певицы, дети постоянно требуют внимания. Сейчас ей предстоит много работы, Алсу много времени проводит на репетициях.

В апреле вышел клип на композицию «Не молчи». Алсу рассказала о съемках видео, а также поделилась впечатлениями. По словам певицы, композиция передает в ролике саму жизнь, сложную и любимую одновременно.

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