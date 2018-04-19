Алсу раскрыла правду о четвертой беременности

В СМИ с завидной регулярностью муссируется информация о том, что якобы певица Алсу не выходит в свет и вообще ведет закрытый образ жизни потому, что ждет четвертого ребенка. Артистка решила положить конец всем слухам и предположениям и рассказала правду.

«Рождения четвертого ребенка в планах пока нет. Как Бог даст, так и будет!», – призналась Алсу.

По словам певицы, дети постоянно требуют внимания. Сейчас ей предстоит много работы, Алсу много времени проводит на репетициях.