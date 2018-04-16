Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 16 апреля

Более благоприятная ситуация складывается в личной жизни. Разногласия с близкими не исключены, но вы поведете себя правильно, благодаря чему конфликта удастся избежать. Старшие родственники сегодня особенно нуждаются в вашем внимании.

Дева

День пройдет спокойно. Трудности не исключены, но их преодоление не окажется для вас непосильной задачей. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или области деятельности. Юные представители знака смогут достичь значительных успехов в учебе. Контакты с руководством, представителями государственных инстанций и влиятельными людьми дадут хороший результат, если вы будете вести себя корректно.

Эмоциональный фон благоприятен, день подходит для общения с близкими людьми, дружеских и романтических встреч. Звезды советуют избегать физических нагрузок, отказаться от посещения светских мероприятий. Вылазки на природу, напротив, весьма желательны.

Весы

Вы с честью выходите из затруднительного положения и не теряете оптимизма, даже если приходится столкнуться с серьезными преградами. На работе складывается не самая благоприятная ситуация; возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей, не исключены серьезные ошибки и просчеты. Вы должны быть готовы потрудиться на славу: даже самые скромные успехи не будут даваться легко.

Финансовая картина также весьма печальна. Ваши потребности растут, а увеличение доходов маловероятно. На помощь членов семьи рассчитывать не приходится, но есть шанс получить поддержку от друзей или любимого человека. Интересное знакомство ожидает тех, кто отправляется в дорогу.

Скорпион

Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Тех, кто не склонен менять свое поведение, даже когда этого требуют обстоятельства, ожидают весьма неприятные сюрпризы. Причиной ссоры с любимым человеком может стать информация, которую вы долгое время скрывали. Не останутся в стороне от происходящего и люди, которых вы небезосновательно считаете своими недоброжелателями.

Профессиональные задачи вы решите легко. Появится возможность проявить организаторские способности, а также привлечь внимание руководства к вашим достижениям. Не стоит торопиться с решением финансовых вопросов: ситуация вполне благоприятна и сейчас, но вскоре она изменится к лучшему.

Стрелец

Напряженный день, полный разнообразных испытаний, преодоление которых не назовешь легким и приятным делом. Профессиональные проблемы становятся все более серьезными, и решить их удастся только благодаря своевременному вмешательству покровительствующих вам влиятельных особ. Не стоит в одиночку принимать решения, касающиеся финансов: очень велика вероятность ошибки, которая может стать роковой.

Близкие люди хотят, чтобы вы изменили свое поведение, и совершенно не скрывают этого. Члены семьи готовы окружить вас заботой, которая может показаться чрезмерной и неуместной. Постарайтесь совладать со своим раздражением; сдержанность и такт помогут избежать серьезных ссор.

Козерог