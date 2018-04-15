Вот у кого день сложится удачно! Гороскоп на 15 апреля

В сфере личных отношений ситуация тоже складывается непростая. Проблемы, которые вы давно считали решенными, снова обретают актуальность, и на этот раз убежать от них вам не удастся. Настраивайтесь на боевой лад: одержать верх над негативными тенденциями в ваших силах.

Дева

Очень хороши профессиональные перспективы. Звезды обещают вам поддержку при реализации крупных проектов, неуклонный рост творческого потенциала и трудового энтузиазма, содействие коллег и деловых партнеров. Можно проводить переговоры и принимать поступающие предложения, выдвижение собственных идей также не возбраняется. Решение рабочих проблем и преодоление бытовых трудностей отнимут довольно много времени, поэтому некоторыми запланированными развлечениями придется пожертвовать.

А вот общением с близкими лучше не пренебрегать. Сегодня у вас появится возможность разобраться в своих чувствах, определиться с приоритетами и планами на будущее. Серьезные затруднения в личной жизни маловероятны.

Весы

День очень сложен с эмоциональной точки зрения, возможен серьезный разлад в отношениях с окружающими, причем как очень с близкими, так и малознакомыми людьми. Понять вас трудно, тем более что на объяснения вы скупитесь; в такой ситуации разумным было бы ограничить общение и заниматься собственными делами, которые сегодня кажутся особенно увлекательными и интересными.

На работе складывается ситуация, открывающая большие возможности для профессионального роста, раскрытия новых талантов. Недоброжелатели полны энергии, но поступают не слишком умно, так что сегодня вам не придется тратить силы на борьбу с ними: тот, кто роет вам яму, сам попадет в нее.

Скорпион

Будьте готовы заняться решением серьезных проблем, вспомнить о задачах, которые были давно поставлены и столь же давно забыты. Тенденция возвращения к прошлому доминирует во многих сферах жизни; вспоминая о давно минувших днях, старайтесь смотреть на вещи реалистично – вероятность оказаться в плену своих иллюзий очень велика.

Напомнить о себе могут не только приятные вам люди, но и старые враги. К последним стоит отнестись снисходительно – они не стали ни мудрее, ни сильнее, и доказательства этого не заставят себя ждать. В этот день не стоит в корне менять свою жизнь, нарушать сложившиеся традиции или разрывать еще дорогие сердцу отношения.

Стрелец

Сильно влияние благоприятных тенденций, но для того, чтобы воспользоваться им в полной мере, нужно настроиться на серьезный лад. Проявления легкомыслия будут сурово наказаны, и касается это не только профессиональной сферы, но и личной жизни. Старайтесь не форсировать события, будьте сдержанны и терпеливы при общении с взбалмошными, непредсказуемыми особами.