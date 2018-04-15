Вот как это было: в центре Таллинна прозвучали главные хиты СССР

Кто из тех, кто жил и рос в 70-ые- 80-ые, не помнит "Лаванду" в исполнении Софии Ротару и Яака Йоала, "Кружатся диски" Валерия Леонтьева, "Мальчик хочет в Тамбов" Мурата Насырова или "Арлекино" Аллы Пугачевой? Это та музыкальная среда, в которой выросли целые поколения. У каждого сложилась мозаика из осколков воспоминаний, которая сформировала и преобразила жизнь.