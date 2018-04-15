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  • Вот как это было: в центре Таллинна прозвучали главные хиты СССР

Вот как это было: в центре Таллинна прозвучали главные хиты СССР

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В субботу, 14 апреля, в концертном зале Alexela звучали главные хиты СССР, ведь там состоялся концерт «Красная стрела», в рамках которого перед зрителями выступили Эдуард Томан и талантливые ученики ГГА Яагуп Туйск, Карл Вильхельм Вальтер, Саара Калдма, Ирис и Ингмар Нымманн и учительница Лилиан Рейнметс. Музыкальное сопровождение обеспечил эстрадный оркестр под руководством Тыниса Кырвитса и Сийма Аймла.

Кто из тех, кто жил и рос в 70-ые- 80-ые, не помнит "Лаванду" в исполнении Софии Ротару и Яака Йоала, "Кружатся диски" Валерия Леонтьева, "Мальчик хочет в Тамбов" Мурата Насырова или "Арлекино" Аллы Пугачевой? Это та музыкальная среда, в которой выросли целые поколения. У каждого сложилась мозаика из осколков воспоминаний, которая сформировала и преобразила жизнь.

Именно эти хиты в великолепном исполнении скрасили вечер субботы гостей и жителей столицы.

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