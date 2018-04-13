Засните правильно и получите удовольствие: ученые раскрыли секрет «секса во сне»

Американские ученые решили найти ответ на вопрос о том, что позволяет видеть сны эротического содержания. Специалисты установили: на градус чувственности во сне влияет поза спящего человека.

К эксперименту были привлечены 670 студентов без врожденных заболеваний и без нарушений в половой системе. Работа с ними показала: видеть эротические сны склонны те, кто спит, лежа на животе. Таковых, кстати, ученые насчитали всего 5%.

Пока исследователи не могут дать четкого объяснения тому, почему именно сон на животе обеспечивает пикантные грезы. Но некоторые гипотезы на этот счет все же выдвинули.