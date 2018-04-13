Засните правильно и получите удовольствие: ученые раскрыли секрет «секса во сне»

Для того, чтобы определить, что именно обеспечивает приток эротики в сновидения, психологи провели эксперимент с участием 670 здоровых человек, передает Medikforum.
Американские ученые решили найти ответ на вопрос о том, что позволяет видеть сны эротического содержания. Специалисты установили: на градус чувственности во сне влияет поза спящего человека.
К эксперименту были привлечены 670 студентов без врожденных заболеваний и без нарушений в половой системе. Работа с ними показала: видеть эротические сны склонны те, кто спит, лежа на животе. Таковых, кстати, ученые насчитали всего 5%.
Пока исследователи не могут дать четкого объяснения тому, почему именно сон на животе обеспечивает пикантные грезы. Но некоторые гипотезы на этот счет все же выдвинули.
Отметим, что сон на животе оценивается терапевтами как не самый подходящий для здоровья. В таком положении у спящего человека возникает неправильное давление на все внутренние органы, это вредно для позвоночника и для дыхательной системы, говорят эксперты. Кроме того, подобное положение тела провоцирует появление морщин на коже лица.