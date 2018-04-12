четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Зачем она так? Откровенный наряд Эмилии Ратаковски лишил мужчин сна

Зачем она так? Откровенный наряд Эмилии Ратаковски лишил мужчин сна Смотрите фото!

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Американская модель Эмили Ратаковски любит свое тело. Звездная дама совсем не стесняется делиться красотой со всем миром. 

Раньше Эмили баловала своих подписчиков обнаженными снимками, но в этот раз модель превзошла себя.

 

Sneak peek 💦

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

В соцсетях она опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном плаще. Подписчики Ратаковски оставили большое количество восхищенных комментариев по поводу наряда манекенщицы.

Эмили Ратаковски - 26-летняя модель, получившая известность после съемок топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines.

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