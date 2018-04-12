Зачем она так? Откровенный наряд Эмилии Ратаковски лишил мужчин сна Смотрите фото!
12 апреля 2018 г., 10:56
Американская модель Эмили Ратаковски любит свое тело. Звездная дама совсем не стесняется делиться красотой со всем миром.
Раньше Эмили баловала своих подписчиков обнаженными снимками, но в этот раз модель превзошла себя.
В соцсетях она опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном плаще. Подписчики Ратаковски оставили большое количество восхищенных комментариев по поводу наряда манекенщицы.
Эмили Ратаковски - 26-летняя модель, получившая известность после съемок топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines.